«Вагнер» Шредингера
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 14.07.2023, 13:39
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А кому же тогда Кремль отдал десятки миллиардов рублей?
Путин 27 июня:
«Между тем, хочу отметить и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу.
Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей».
Из репортажа «Коммерсанта» про разговор с тем же (или нет?) Путиным 13 июля:
— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин.— У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!
И еще оттуда же:
— Группа есть, но юридически не существует! — повторил президент.— Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.
То есть, десятки миллиардов (а пропаганда говорила потом и про триллион) рублей уходили нелегальной несуществующей структуре, президент открыто об этом говорит, потому что уверен, что с него все равно никто за это не спросит. Некому. Или есть?
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»