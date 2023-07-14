«Вагнер» Шредингера Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

14.07.2023, 13:39

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А кому же тогда Кремль отдал десятки миллиардов рублей?

Путин 27 июня:

«Между тем, хочу отметить и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу.

Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей».

Из репортажа «Коммерсанта» про разговор с тем же (или нет?) Путиным 13 июля:

— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин.— У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!

И еще оттуда же:

— Группа есть, но юридически не существует! — повторил президент.— Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.

То есть, десятки миллиардов (а пропаганда говорила потом и про триллион) рублей уходили нелегальной несуществующей структуре, президент открыто об этом говорит, потому что уверен, что с него все равно никто за это не спросит. Некому. Или есть?

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