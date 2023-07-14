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Видеофакт: Русский оккупант сломя голову бежит после взрыва мины и падения дерева на него

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  • 14.07.2023, 13:46
  • 4,874
Видеофакт: Русский оккупант сломя голову бежит после взрыва мины и падения дерева на него

Бегство длилось недолго.

Украинский беспилотник зафиксировал живучего оккупанта, который продолжал бежать даже после взрыва мины неподалеку и падения дерева на него.

Видеозапись из беспилотника опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«На Бахмутском направлении обнаружен сверхживучий оккупант. Получив контузию, он убегает, тут дерево падает ему на голову. Уникум поднимается и продолжает бежать. Правда, недолго…», – комментирует видеозапись Бутусов.

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