Видеофакт: Русский оккупант сломя голову бежит после взрыва мины и падения дерева на него 3 14.07.2023, 13:46

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Бегство длилось недолго.

Украинский беспилотник зафиксировал живучего оккупанта, который продолжал бежать даже после взрыва мины неподалеку и падения дерева на него.

Видеозапись из беспилотника опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«На Бахмутском направлении обнаружен сверхживучий оккупант. Получив контузию, он убегает, тут дерево падает ему на голову. Уникум поднимается и продолжает бежать. Правда, недолго…», – комментирует видеозапись Бутусов.

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