«Спартак» и гладиаторы 1 Владимир Пастухов

14.07.2023, 14:20

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Владимир Пастухов

Болезнь «Вагнера» в войсках РФ распространяется со скоростью коронавируса.

В обращении генерала Попова к солдатам меня больше всего поразило то, что он обращается к «своим» солдатам. Не к солдатам Вооруженных Сил России, не к солдатам Родины, на худой конец, а к своей «команде», своим «гладиаторам», не как генерал и командарм, а как их «Спартак». То есть Попов уже генерал отнюдь не частной армии, а проблемы все те же. Болезнь «Вагнера», похоже, не просто заразна, а распространяется со скоростью коронавируса.

Но и это не все. Еще больше меня поразила мотивация к смерти, к которой прибегает командарм. Здесь нет никакой глобальной политической или исторической цели. Умереть необходимо не за любовь к Родине, как предлагает официальная пропаганда, не из ненависти к чужой Родине, как предлагает Стрелков (Гиркин), не просто «За Путина», как предлагал Пригожин, а за память о тех боевых товарищах, кто уже погиб.

Это полный и окончательный кризис философии войны, у которой нет в реальности никакой оправдывающей ее в глазах солдат-гладиаторов цели, кроме мести за убитых товарищей. Это смерть ради смерти, смерть вследствие смерти, смерть как круговая порука. Такая война без цели разлагает армию. Это, а вовсе не интриги или заговоры генералов, приведет армию к краху.

Мы движемся от частной армии Пригожина к превращению всей регулярной армии в частную. Прежде всего, по своему духу. Заполнение армии бывшими «вагнеровцами» только ускорит этот процесс.

Владимир Пастухов, t.me

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