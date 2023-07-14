Зеленский провел важное заседание Ставки из-за данных разведки о Беларуси 2 14.07.2023, 14:23

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Владимир Зеленский

Какие решения приняты?

В ходе очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины под председательством Владимира Зеленского обсуждалась ситуация на фронте и поставки оружия.

В ходе заседания президент Украины заслушал доклады военных, силовиков и чиновников. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

«Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - ситуация на фронте, продвижение, оборона. Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок - вице-премьер Кубраков. Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка», — написал он.

По словам президента Украины, относительно защиты атомных станций и северной границы были заслушаны доклады главы МВД Игоря Клименко, председателя ГПСУ Сергея Дейнека, главного инспектора МО Воронченко. Они доложили о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

Согласно докладу руководителя ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует.

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