Зеленский провел важное заседание Ставки из-за данных разведки о Беларуси

Зеленский провел важное заседание Ставки из-за данных разведки о Беларуси2
- 14.07.2023, 14:23
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Какие решения приняты?
В ходе очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины под председательством Владимира Зеленского обсуждалась ситуация на фронте и поставки оружия.
В ходе заседания президент Украины заслушал доклады военных, силовиков и чиновников. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.
«Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - ситуация на фронте, продвижение, оборона. Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок - вице-премьер Кубраков. Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка», — написал он.
По словам президента Украины, относительно защиты атомных станций и северной границы были заслушаны доклады главы МВД Игоря Клименко, председателя ГПСУ Сергея Дейнека, главного инспектора МО Воронченко. Они доложили о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.
Согласно докладу руководителя ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует.