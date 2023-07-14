Невзоров: «Суворовы» уже не бередят души народные

Невзоров: «Суворовы» уже не бередят души народные2
- 14.07.2023, 14:30
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В России появился новый «национальный символ».
Одержимая культом смерти Россия поняла, что всякие там «суворовы» не бередят души народные. Они не «заходят» и особых всплесков патриотизма не провоцируют, пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Народец смекнул, что нафталиновые вояки никого ядерным пламенем сжечь не способны. Толку с их шпажками от них мало.
Другое дело — аналоговнетный «Сармат». Он сулит море разливанное кровищи, радиации и разрухи.
Это отличный способ напакостить всему миру и отравить его жизнь.
Следовательно, для русского национального символа — самое то.
На открытии «монумента» конвульсировали от счастья генералы, чиновники и попы и офицерские жены.