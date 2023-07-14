Как за 9 месяцев изменились цены на одни и те же продукты в одной торговой сети 1 14.07.2023, 14:33

Инфляция разогналась.

«Зеркало» посмотрело, как с начала «жесткого регулирования» цен в октябре прошлого года изменились ценники в одной из крупных торговых сетей на один и тот же набор продуктов. Спойлер: многие товары за это время заметно подорожали.

Журналисты сравнили цены на одинаковые продукты (одного и того же производителя и расфасовки) в «Е-доставке» за 7 октября прошлого года, 1 февраля и 14 июля этого года. Оказалось, что зимой многие продукты подешевели по сравнению с октябрем прошлого года, когда цены на них только-только заморозили. Но потом их стоимость начала расти и в некоторых случаях заметно превысила прошлогодний уровень.

Так, одна и та же бутылка молока в феврале по сравнению с октябрем подешевела на 3,7%, но потом в июле выросла к февральской цене на 8,7%.

Свежемороженая горбуша в феврале упала в цене почти на 12%, но потом ценник увеличился на 22,4%. Если в октябре килограмм этой рыбы стоил 18,55 рубля, то в июле — 19,99.

То же самое произошло с ценой на макароны Reggia: сначала цена снизилась с 3,85 до 2,99 рубля, а потом выросла до 4,11 рубля.

По некоторым продуктам тенденция была иной. Например, сливочное масло, которое в начале регулирования стоило 2,74 рубля, к февралю выросло в цене до 4,03, а потом подешевело до 3,22 рубля. То есть в июле оно стало на 20% дешевле, чем было зимой, хотя к прошлогоднему уровню ценник все равно выходит выше на 17,5%.

А вот другие макароны, Pasta Ricci, все это время дешевели: сначала на 41%, а потом еще почти на 8%. Похожая тенденция наблюдается с гречкой от некоторых производителей. Например, пачка этой крупы, которая в октябре стоила 2,25 рубля, в феврале подешевела до 1,47, а к июлю цена снизилась до 1,17 — то есть в 1,9 раза.

Есть группы товаров, ценники на которые росли активнее, чем на другие. Среди них детское питание.

Несколько молочных смесей, цены на которые мы сравнили в июле этого года и октябре прошлого, подорожали больше чем на 17%. А молочный напиток для грудных детей Nestle Nestogen 3 вырос в цене на все 20%.

Напомним, в октябре 2022 года правительство ввело постановление №713, которым предусмотрено жесткое регулирование цен на определенные товары. В этот документ несколько раз уже вносили изменения, но отказываться от него чиновники не намерены, несмотря на возможные риски. Один из таких рисков — отложенный рост цен.

В то же время эксперты Евразийского банка развития ожидают скачка цен из-за того, что белорусы активнее покупают товары и берут на это кредиты.