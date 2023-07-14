В «Вагнере» подробно рассказали, как командиры ЧВК «посылали» Путина на встрече 1 14.07.2023, 14:46

2,382

Контракт с Минобороны РФ не подписал никто.

Президент РФ Владимир Путин на личной встрече призывал мятежных командиров ЧВК «Вагнер» переходить под контроль Минобороны. Ни один не согласился. Такую информацию распространяют вагнеровские ресурсы, ссылаясь на заявление одного из предводителей ЧВК под позывным «Зомби», передает Диалог.UA.

«После встречи с президентом командир «Зомби» сообщил, что согласившихся подписать контракт с Минобороны не оказалось: «Я либо в ЧВК «Вагнер», либо с радостью отдохну дома перед телевизором. И так думают все», - сообщил российский ресурс.

Ситуацию прокомментировал российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид). Он не удивился тому, что «вагнеровцы» отказались от предложения диктатора по «трудоустройству».

«Вассал моего вассала не мой вассал»… Путин может карать и миловать их (кремлевских группировок - ред.) главарей, будучи верховным паханом в этой воровской иерархии, но сами банды подчиняются не ему, а именно главарям… Главный пахан не может напрямую управлять бандами - ему приходится договариваться с криминальными оябунами, которые ему, конечно, подчиняются, но при этом у них есть свои жесткие обязательства перед своими «трудовыми коллективам»… Россия сегодня вернулась в дикое состояние, а потому на поверхность всплыли архетипические модели социального устройства и государственного управления», - рассказал эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».