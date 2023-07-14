Нацбанк Беларуси включил печатный станок? 14.07.2023, 15:00

В экономике - рекордный прирост «лишних» рублей.

В экономике Беларуси продолжает увеличиваться общая сумма наличных денег в обороте. На начало июля этот показатель составил 8 млрд 574,4 млн рублей, сообщает Нацбанк. Это очередной рекорд. При этом за июнь произошел заметный скачок — почти на 3 млрд рублей — широкой денежной массы (это средства населения и предприятий на счетах в банках и наличные в обращении). Это тоже рекордный прирост, отмечает «Зеркало».

За июнь общая сумма наличных денег в обороте увеличилась на 381,6 млн рублей — до 8 млрд 574,4 млн рублей. Для сравнения: на начало этого года этот показатель был на уровне 6 млрд 893,6 млн рублей. За май прирост был на уровне 275,1 млн рублей.

В целом за 2022 год общая сумма наличных денег в обороте увеличилась на 2 млрд 173,2 млн рублей.

Широкая денежная масса за июль рекордно выросла — почти на 3 млрд рублей. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. На 1 июля широкая денежная масса составила 67 млрд 8,3 млн рублей. Это на 2 млрд 994,9 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за май этот показатель вырос на 1 млрд 231,3 млн рублей, за апрель — снизился на 306,2 млн рублей, а за февраль и март — вырос почти на 3,8 млрд рублей. За 2022 год широкая денежная масса увеличилась на 6 млрд 887,6 млн рублей.

Включил ли Нацбанк печатный станок?

B нашей стране Нацбанк регулирует объем денег, который требуется экономике. Он определяет, проводить ли эмиссию денег, то есть дополнительный выпуск денег в обращение — как наличных, так и безналичных. Эмиссия, если совсем упростить, может проходить по двум сценариям — условно позитивному и условно негативному.

Первый вариант — обоснованное вливание денег в экономику, это делают с учетом реальных потребностей.

Второй вариант появления дополнительных средств в экономике — выпустить ничем не подкрепленные деньги (к примеру, если они не сопровождаются ростом золотовалютных резервов или валютными поступлениями за счет экспорта). Это грозит в будущем серьезными проблемами.

Обычно этот вариант и подразумевают, когда говорят о печатном станке. Для чего это делают? Как правило, чтобы оперативно решить какие-то проблемы. К примеру, выпадающие доходы из-за закрытия европейского рынка для экспорта некоторых товаров и трудности с поставкой молочной продукции в Россию.

К какому из вариантов (или к обоим сразу) мог прибегнуть Нацбанк, однозначно ответить затруднительно, потому что сам регулятор не рассказывает об этом, а предпосылки есть как для обоснованного вливания средств, так и для выпуска ничем не подкрепленных денег.

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