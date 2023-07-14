В Гродно не осталось ни одной зоны отдыха, где разрешено купаться 3 14.07.2023, 15:30

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Тем временем в выходные ожидается до +34 градусов.

В Гродно не осталось ни одной зоны отдыха, где разрешено купаться. Как рассказали в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за прошедшую неделю отобрано и исследовано 127 проб воды, из них не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности 20 проб.

По результатам исследований было принято решение с 11 июля полностью запретить купание и взрослым, и детям в зоне купания №1 на Юбилейном озере — это пляж возле спасательной станции.

До этого уже было запрещено заходить в воду во всех остальных городских зонах отдыха:

- в зоне купания № 2 зоны отдыха «Озеро Юбилейное» (это песочный пляж возле конечной остановки автобусов — с 20 июня);

- в зонах отдыха «Центральный пляж», «Лесопарковая территория «Урочище Лососно» с пляжем», «Лесопарковая территория «Урочище Пышки» с пляжем (тропа здоровья)» — с 28 июня.

Кроме того, аналогичные запреты действуют в зонах отдыха в агрогородке Луцковляны Гродненского района, в деревне Ивашковцы Берестовицкого района, а также в деревне Рудавка Свислочского района.

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