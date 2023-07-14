«Страховки потянули на 250 евро» 14.07.2023, 16:24

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Как белорусы поехали на отдых в Черногорию и влетели на деньги.

Белорусские страховые компании перестали оформлять «Зеленые карты» с 17 мая. Поэтому уже полтора месяца белорусским автомобилистам приходится страховать свой транспорт в иностранных страховых компаниях. Прежде всего в Литве и Польше.

Это хоть и не очень удобно, но с финансовой точки зрения никаких дополнительных затрат не несет. По крайней мере, пока вы не собираетесь ехать в Сербию, Черногорию и другие страны Балканского полуострова, которые не входят в ЕС, отмечает nashaniva.com.

Дело в том, что «Зеленые карты», которую выписывали белорусские страховые компании, хотя изначально и была дороже той, что можно приобрести в Европе, покрывала все страны Европы. Поэтому имея на руках такой полис, автолюбитель мог доехать с ним хоть до Албании.

Европейские полисы, которые по умолчанию покупают белорусы, не распространяются на такие страны, как Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория.

Белорусы, которые поделились своей историей, столкнулись с незапланированными расходами на страховку, когда ехали в Черногорию через Сербию.

«На венгерско-сербской границе мы узнали, что, чтобы попасть в Сербию, нам нужно сначала приобрести отдельную страховку. Ее цена нас привела в шок», — признается белорус.

За полис на 30 дней на легковой автомобиль белорусам пришлось заплатить 195 евро.

«На границе нам сообщили, что такие цены на страховку применяют только в отношении авто на белорусской и российской регистрации. Мол, так страховые отреагировали на новость о том, что белорусы и россияне не могут больше выписывать полисы у себя», — говорит он.

После проезда Сербии белорусам пришлось застраховать автомобиль на въезде в Черногорию. Там самый дешевый полис стоил всего 20 евро.

Всего только на страховые полисы, чтобы добраться из Беларуси в Черногорию, у белорусских путешественников ушло 252 евро. Для сравнения, белорусская «Зеленая карта», с которой можно было проехать через все выше описанные страны, стоила 30 евро на 15 дней и 50 евро в месяц.

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