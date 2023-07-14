Пентагон о контрнаступлении ВСУ: Дается очень сложно, но украинцы поражают 1 14.07.2023, 16:28

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Американцы подчеркнули, что контрнаступление проходит «в прекрасной последовательности на поле боя».

Текущие темпы контрнаступления украинских военных объясняются тем, что продвижение проходит в очень сложных условиях. При этом ВСУ продолжают поражать.

Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

- ВСУ используют новое оборудование и делают это, подвергаясь обстрелам и бомбардировкам, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил, - заявил Симс, отвечая на вопрос о темпах продвижения украинских солдат.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит «в прекрасной последовательности на поле боя», хоть и, возможно, не с той скоростью, которую бы предпочли США.

«Это тяжелые боевые действия, они ведутся в труднодоступной местности, под обстрелами, и, если учесть все это,то это просто поражает», - добавил Симс.

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