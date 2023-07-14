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Стало известно, что гражданина Польши Роберта Томпалу приговорили к трем годам колонии

  • 14.07.2023, 16:34
Стало известно, что гражданина Польши Роберта Томпалу приговорили к трем годам колонии

Сейчас он находится в Новополоцкой колонии за «оскорбление» Лукашенко.

Правозащитникам стали известны некоторые подробности судебного процесса в отношении 54-летнего поляка Роберта Томпалы. Как сообщалось ранее, ему инкриминировали ч. 1 ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко») и ст. 369 УК («Оскорбление представителей власти»). Его дело в суде Центрального района Минска рассматривала судья Анжела Костюкевич.

Гражданину Польши назначили 3 года колонии, его уже этапировали в Новополоцкую колонию.

Роберт, вероятно, работал менеджером по общим вопросам в ОАО «Орион Свит» (Беларусь). Это открытое акционерное общество, судя по информации на его сайте, занимается производством кондитерских изделий.

Поддержите политзаключенного: ИК № 1, 211440, Новополоцк, ул. Техническая, 8, Роберт Томпала.

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