Путинский режим распадется: что дальше? 4 Александр Немец

14.07.2023, 16:57

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Огромную роль в этом сыграет Пекин.

В книжные магазины Barnes&Noble в Миннеаполис с 10-дневным опозданием пришел еженедельник The Economist за 1 июля 2023 года; и значительная часть его посвящена пригожинскому мятежу. На первую страницу обложки вынесены слова «Humbling of Vladimir Putin» («Унижение Путина) и крупно приведена мертвенно-бледная физиономия Путина, вся в трещинах.

На с. 7 (подборка важнейших нефинансовых сообщений со всего мира) описаны главные моменты мятежа. Особо подчеркивается, что за 23 года власти Путина путинский режим еще никогда не был так хрупок и еще никогда Россия не была так близка к гражданской войне.

Страница 9 целиком отведена мятежу (кратко):

«Мятеж Вагнера демонстрирует растущую слабость российского тирана. Но он еще не выброшен (из власти). Теперь обнулены претензии Путина стать одним из исторических правителей России; это произошло именно 24 июня.

Подумать только, банда вооруженных наемников промчалась через Россию, по маршруту длиной в 750 км, никто не пытался их остановить. Они захватили два больших города (Ростов-на-Дону и Воронеж) и сами остановились, всего в 200 км от Москвы, не понеся потерь. Пригожинский мятеж продемонстрировал гнилость путинского режима, и в первую очередь бессилие путинской армии.

Мятеж также выявил (глупость и бессилие) самого Путина, а заодно и то, что Путин Россию не контролирует. Путин даже не пытался наказать Пригожина после мятежа и позволил ему укрыться в Беларуси».

На странице 34 (очень кратко):

«Вагнеровская драма докатилась до Китая и произвела скверное впечатление на официальных лиц в Китае, на СМИ Китая и на всю массу китайских пользователей интернета. Все они поняли, что Путин свою армию не контролирует и вообще ничего не контролирует в России.

В комментариях пользователей интернета подчеркивается, что в Китае со времен Мао КПК и правительство жестко контролируют армию, а в России контроль над армией утерян. Что важно, китайцы без сочувствия и даже свысока относятся к «путинскому горю». Обмен мнениями в интернете идет свободно, без особой цензуры.

Теперь, очевидно, Пекин будет разговаривать с Москвой гораздо жестче, чем раньше (иначе говоря, языком диктата)».

На страницах 35–36 — детальное описание «империи Вагнера» в Африке. Оказывается, «ЧВК Вагнер» имеет бизнес-интересы или политические интересы чуть ли не в 20 странах Африки, и не только в Центральной Африке, а даже в Южно-Африканской Республике!

На страницах 39–40 анализ бездействия силовиков и об их коррупции.

На странице 41 анализ ситуации Войны в Украине, до и после пригожинского мятежа.

Примите во внимание, что The Economist отражает мнение ведущих политиков и бизнесменов Запада, да и сам формирует мнение Западной элиты. Вот почему стоило привести этот обзор.

А теперь приведем краткую хронику событий после пригожинского мятежа (очень многое не попало в приведенное выше описание The Economist, поскольку стало известно после 30 июня).

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун (Fu Cong) заявил (впервые с начала Войны это сделал китайский дипломат высокого ранга!), что Китай вполне устраивает возвращение Украины к границам 1991 года (по итогам Войны).

28 июня пресс-представитель МИД в Пекине заявила, что посол Ли Цун имел право сделать такое заявление и никто не собирается его наказывать. (Вот вам, «Пекин будет разговаривать с Москвой гораздо жестче чем раньше», как верно сказал The Economist.)

29 июня, как позднее признал Песков, Путин и Пригожин встретились в Кремле в присутствии около 30 командиров «ЧВК Вагнер» и «обо всем договорились». После встречи Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, и стало ясно, что Кремль никого не будет наказывать. Возникает вопрос, кто теперь главный в Москве и в России, Путин или Пригожин? Или имеет место двоевластие?

9 июля Эрдоган дважды унизил Путина и сделал это сознательно:

— Эрдоган, без согласования с Путиным, вернул Украине группу командиров полка «Азов», находившихся после пленения в Турции.

— Эрдоган объявил, что Турция построит в Украине завод по изготовлению боевых дронов «Байрактар», а также передаст Украине турецкие гаубицы.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе сделал несколько важных шагов в пользу Украины:

— Швеция становится 32-м членом НАТО, поскольку Турция сняла возражения. Снова Эрдоган унизил Путина, а Балтийское море становится полностью морем НАТО. Именно здесь будут размещены (от 90% до 100%) 300 тысяч солдат НАТО «в повышенной боеготовности». Это важный фактор помощи Украине!

— Сильно упрощена процедура вступления Украины в НАТО.

— Военная помощь Украине со стороны НАТО будет увеличена.

Теперь можно сделать вывод, что с Путиным никто уже не считается, ни в России, ни на Западе, ни в Китае. Персоналистский режим Путина де-факто уже кончился. Так что же теперь после Путина?

Может быть, Россию накроет «кровавая каша» и враждующие группировки будут использовать ЯО против друг друга и против Внешнего Мира? Не исключаю.

Но гораздо вероятнее, что будет быстро сформировано марионеточное правительство РФ с реальным центром в Пекине. Спикер Совета Федерации РФ только что побывала в Пекине, встретилась с председателем Си Цзиньпином и предложила «поднять на новый уровень сотрудничество Китая и РФ». Си, конечно, согласился.

Здесь просматривается новый «коллективный Путин» в составе (внимание!) Мишустина, Шойгу, Володина плюс Матвиенко. И все это, включая ЯО РФ, будет под полным контролем Пекина. Для Запада и Америки это будет скверный оборот! Но Война, вполне возможно, закончится фактической победой Украины.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму!

Александр Немец, kasparov.ru

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