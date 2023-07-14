Украинские пограничники приземлили рой из российских FPV-дронов 14.07.2023, 17:09

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Вражеская атака провалилась.

Украинские пограничники «приземлили» рой FPV-дронов на юге, которыми россияне пытались атаковать их позиции, сообщает украинская Государственная пограничная служба.

Рой из трех дронов первым услышал пограничник Музыкант, который и исполнил «прекрасную антидроновую симфонию».

«С третьего выстрела Музыкант попал в первый коптер, уничтожив его в воздухе. Следующая часть симфонии началась, без антракта, но и второй беспилотник-камикадзе был ликвидирован в воздухе. А третий дрон взорвался сам на подлете и, к счастью, тоже не успел нанести вред нашим воинам», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что накануне на этом же участке Музыкант также приземлил квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17. Военный попал в лопасть одного из винтов, после чего дрон плавно приземлился почти невредимым.

«После незначительного технического обслуживания он будет работать на стороне добра», - добавляют пограничники.

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