«Зачем платить транспортный налог, если дорогами Беларуси не пользуюсь?» 9 14.07.2023, 17:32

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Многие белорусы уезжают за границу на своих авто.

«Надо ли платить налог, если авто не ездит по Беларуси», — заинтересовался белорус, который почти два года живет в Польше, куда уехал на своем авто. «Зеркало» задало этот вопрос налоговой инспекции.

Белорус Владимир (имя изменено) вместе с семьей переехал в Польшу в 2021 году на авто с белорусской регистрацией, с тех пор на родину он не ездил. Недавно перед ним возник вопрос: а надо ли ему платить транспортный налог, если дорогами Беларуси он не пользуется. Также мужчина припомнил недавнее высказывание Лукашенко, мол, платить за дороги должны те, кто по ним перемещается.

— Раз было сказано, мол, платит тот, кто ездит, может можно ли не платить этот налог? Думаю, что таких как мы, в Польше много, — задался вопросом мужчина.

Журналисты позвонили в контакт-центр налоговой службы Беларуси и спросили, надо ли в таком случае платить налог на транспорт.

— Машина стоит на учете в ГАИ МВД Беларуси? — уточнили в контакт-центре. — Значит, транспортный налог за 2022 год вы уплачиваете, до 15 ноября вы должны это сделать. ГАИ нам предоставляет информацию о стоящем у них на учете транспорте — вот это объект для налога. Если вы его снимаете с учета в ГАИ — объекта уже нет.

Консультант пояснила, что нет льгот по уплате налога для тех, кто уехал из страны и не пользуется машиной.

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