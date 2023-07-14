«Беларусбанк» и «Паритетбанк» выпустили новые карточки 14.07.2023, 18:14

Какие условия по ним предлагают.

Сразу два белорусских банка выпустили новые карточки с дополнительными услугами. Что это за «пластик» и какие бонусы предлагают по ним финучреждения.

«Беларусбанк» выпустил карту «Шчодрая» с бонусной программой лояльности. Ее владельцам обещают возможность обменивать заработанные баллы на скидки, бонусы и специальные предложения у партнеров программы. В виде баллов будет возвращаться от 2 до 7% от суммы операций при расчете этой карточкой.

Кроме этого по ней будет сниженный до 0,5% от суммы размер вознаграждения за перевод средств в инфокиосках и банкоматах, интернет-банкинге. Предусмотрен также мани-бэк до 3% у партнерских организаций торговли и сервиса,

программа лояльности «Моцная картка» в рамках сервиса «Комплимент от банка» в системах «Интернет-банкинг», «М-банкинг».

«Паритетбанк» запускает карту рассрочки #wishня. По ней будет возможность получить рассрочку в любом магазине без дополнительных комиссий и переплат, заявляют в банке. Предоставляться рассрочка будет на 12 месяцев под 0%. Обещают «все привилегии от платежной системы Visa для карт Visa Gold».

Это предложение включает покупки за границей, а также онлайн-покупки и оплату через ЕРИП. Работать эта карта будет на платежных системах БЕЛКАРТ-Премиум и Visa Gold.

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