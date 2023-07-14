В Беларуси подорожает школьная форма в новом учебном году 14.07.2023, 19:06

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Ассортимент формы обновили на 70%.

Стало известно, что в Беларуси примерно на 7% подорожает школьная форма в новом учебном году. Подробности рассказала заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мурашко, пишет sb.by.

По ее словам, к новому учебному году предприятия пошили более миллиона трикотажных изделий, а также пар обуви для школьников. Она обратила внимание на то, что ассортимент был обновлен на 70%. Кроме того, для родителей и школьников будет представлено более 350 моделей школьной формы. Мурашко заметила, что коллекции ориентированы на любой вкус, а также кошелек.

- Цены выросли примерно на 7 процентов, что связано с изменением логистики, в также повышением стоимости сырья и комплектующих материалов, - уточнила зампред концерна «Беллегпром».

Она добавила, что основными партнерами являются Китай и Турция, а ткани используются белорусские. Что касается элементов школьной формы, которые были произведены на предприятиях «Беллегпрома», то они маркируются специальным ярлыком. Мурашко сказала, что пик продажи школьной формы приходится на август.

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