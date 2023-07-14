В Греции из-за сильной жары временно закрыли Акрополь 1 14.07.2023, 19:29

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Жара накрыла страны Южной Европы.

Власти Афин на несколько часов в пятницу закрыли одну из самых известных туристических достопримечательностей Греции – Акрополь, чтобы уберечь его посетителей от жары, которая накрыла страны Южной Европы.

Об этом пишет Reuters.

Акрополь, где расположен храм Парфенон, который ежегодно посещают миллионы туристов, закрывали с 12:00 до 17:00.

На это время метеорологическая служба Греции прогнозировала в Афинах пиковую температуру в 41 градус по Цельсию. В то же время на Акрополе она выше, поскольку это холм без теней, в которых можно спрятаться от жары.

Работники Греческого Красного Креста раздавали бутылки с водой туристам, которые выстроились в длинные очереди перед Акрополем и обмахивались веерами под тенью оливковых деревьев.

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