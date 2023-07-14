Верховная Рада Украины одобрила санкции против белорусских спортивных чиновников 14.07.2023, 19:31

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Кто попал под санкции.

Верховная Рада Украины одобрила предложения о применении санкций к 36 представителям спортивных организаций России и Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Документом, за принятие которого проголосовали 270 народных депутатов, планируется одобрить и внести на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны предложения по применению 18 персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций) к 36 представителям спортивных организаций России и Беларуси.

В этом списке заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Боровуля, экс-председатель федерации хоккея Дмитрий Басков, ректор Университета физкультуры Сергей Репкин, бывший глава федерации футбола Владимир Базанов, действующие руководители федераций хоккея — Александр Богданович, тенниса — Сергей Рутенко, борьбы — Алим Селимов и тренер по гимнастике Любовь Черкашина.

Речь идет о блокировании их активов, предотвращении выведения капиталов за пределы Украины и лишении государственных наград Украины.

СНБО рекомендуется принять решение о применении санкций, а также обеспечить информирование компетентных органов Европейского союза, США, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

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