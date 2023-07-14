Латвия передала Украине очередную партию автомобилей, которые конфисковала у пьяных водителей 14.07.2023, 19:42

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Рига передала Киеву уже 151 автомобиль.

Правительство Латвии решило передать Украине очередную партию автомобилей, которые конфисковали у пьяных водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела закупок и государственного имущества Службы государственных доходов Латвии Инары Солостеи, которое приводит LSM.

«Очередные 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, безвозмездно передадут Украине», - говорится в заявлении.

Отмечается, что из каждых 100 конфискованных автомобилей около 70 отправляют в Украину.

Согласно решению правительства, 11 автомобилей передадут военной администрации города Херсон, Министерству обороны Украины, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, Военно-медицинской академии Украины и Государственной пограничной службе Украины.

Среди конфискованных автомобилей - Mercedes Benz 2001 года выпуска, BMW 535 2006 года, Mazda 3 2007 года и Volvo XC60 2009 года. Общая приблизительная стоимость этих 11 автомобилей составляет около 40 тысяч евро.

Инара Солостея сообщила, что с марта этого года в целом правительство приняло решение передать Украине уже 151 автомобиль.

Из них 117 передано обществу Agendum, которое обеспечивает доставку автомобилей в Украину и их передачу украинским государственным учреждениям, покрывая все сопутствующие расходы. При необходимости общество также осуществляет технические усовершенствования автомобилей.

Общество Agendum получает запросы о помощи от различных государственных учреждений Украины относительно потребности в транспортных средствах.

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