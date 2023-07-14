Наступление ВСУ на Мариуполь продолжается 14.07.2023, 19:56

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Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах.

Российские захватчики продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои, за сутки произошло около 20 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

По данным Генштаба ВСУ, все атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях были безуспешны.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях подразделениям противника поставлена задача остановить продвижение Сил обороны Украины, которые продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по вражескому комплексу ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили девять артиллерийских расчетов армии РФ на огневых позициях.

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