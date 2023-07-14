Что почем на Комаровке перед выходными 14.07.2023, 20:10

Названы цены на голубику, чернику, вишню и лисички.

На Комаровском рынке выбор сейчас огромный — как по ассортименту ягод, фруктов и овощей, так и по ценам, пишет КП.

Так, на прилавках очень много черешни. Стоимость белорусской варьируется от 6,90 до 10,90 рубля за килограмм. В продаже есть черешня и из Молдовы. За нее просят от 7,50 рубля. В продаже появилась и желтая молдавская черешня от 11,90 рубля за килограмм.

И несмотря на то, что уже середина июля, все еще много клубники. Стоимость за килограмм ягоды начинается от 6 рублей. На ценниках указано, что клубника «сочная» и «сладкая».

Голубики тоже много на рынке. Стоимость начинается от 8,50 рубля за килограмм. Можно найти как мелкую, так и крупную ягоду. Есть в продаже и малина, но ее не так много. За килограмм просят от 10 рублей. У нескольких продавцов можно увидеть в продаже чернику. Они говорят, что много ягоды ждать не стоит из-за жары. За килограмм просят от 6,50 рубля. Продают на Комаровке и смородину. Стоимость начинается от 5,90 рубля за килограмм.

Появился крыжовник. Есть и крупный, а есть и помельче. За килограмм просят от 8 рублей. Вишню также можно найти на рынке. Возможно, в выходные ее станет больше. Стоимость ягоды начинается от 4,99 рубля. А еще в продаже появилась белорусская слива от 3 рублей за кило.

А вот какие цены на абрикосы. В продаже есть из Узбекистана. За них просят от 4,50 рубля за килограмм. Также есть абрикосы из Армении от 8,50 рубля за килограмм. Кроме того, килограмм молдавских персиков можно купить от 5,50 рубля за кило, а нектаринов - от 6,50 рубля за килограмм.

На Комаровке уже продают белорусскую сладкую кукурузу в початках от 4,50 рубля за килограмм. Продавцы пояснили, что в кило влезает примерно 3-4 початка.

Очень приятная цена на белорусские овощи. Молодой картофель можно купить от 1 рубля за килограмм, огурчики - от 2 рублей за килограмм. Помидоров тоже очень много. Стоимость начинается от 5 рублей. Однако можно найти и белорусские помидоры за 8 и даже 10 рублей. А за белорусский черри просят 25 рублей за килограмм.

Баклажаны на рынке стоят от 4 рублей, а перец - от 7 рублей.

А еще есть лисички по 29 рублей за кило.

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