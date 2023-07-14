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Маск строит для себя стеклянный дом

  • 14.07.2023, 20:15
Маск строит для себя стеклянный дом

Дом будет находиться на территории завода Tesla.

Американский миллиардер Илон Маск строит себе здание на территории завода по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщает WSJ.

По словам источников, у компании появился сверхсекретный Проект 42. Он предусматривает создание здания со стеклянными стенами недалеко от штаб-квартиры компании Tesla возле города Остин в Техасе.

Журналисты наткнулись на некоторые концепты строительства и увидели шестиугольное здание с заводом Tesla на заднем плане.

«На других визуализациях была изображена большая стеклянная коробка, напоминающая магазин Apple на Пятой авеню на Манхэттене, с жилой зоной, включающей спальни, ванные комнаты и кухню. На некоторых планах здания был даже водопад и приближающийся концепт автомобиля Tesla Cybertruck. Среди людей, близких к проекту, даже ходили слухи, что это будет музей, а не дом. Или что само здание будет включать в себя музей», - заявил инсайдер.

Также сообщается, что ранее партнеры Маска искали недвижимость в районе Остина для неизвестного предпринимателя-миллиардера.

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