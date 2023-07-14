Маск строит для себя стеклянный дом 14.07.2023, 20:15

Дом будет находиться на территории завода Tesla.

Американский миллиардер Илон Маск строит себе здание на территории завода по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщает WSJ.

По словам источников, у компании появился сверхсекретный Проект 42. Он предусматривает создание здания со стеклянными стенами недалеко от штаб-квартиры компании Tesla возле города Остин в Техасе.

Журналисты наткнулись на некоторые концепты строительства и увидели шестиугольное здание с заводом Tesla на заднем плане.

«На других визуализациях была изображена большая стеклянная коробка, напоминающая магазин Apple на Пятой авеню на Манхэттене, с жилой зоной, включающей спальни, ванные комнаты и кухню. На некоторых планах здания был даже водопад и приближающийся концепт автомобиля Tesla Cybertruck. Среди людей, близких к проекту, даже ходили слухи, что это будет музей, а не дом. Или что само здание будет включать в себя музей», - заявил инсайдер.

Также сообщается, что ранее партнеры Маска искали недвижимость в районе Остина для неизвестного предпринимателя-миллиардера.

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