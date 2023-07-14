Начался прием заявок на ряд программ «Фулбрайт» от правительства США 14.07.2023, 20:50

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Белорусы могут подаваться на четыре разные программы.

Американские советы по международному образованию начали прием заявок от белорусов на участие в ряде программ Fulbright («Фулбрайт»). Белорусы могут подаваться на четыре разные программы: от обучения в университетах до исследовательской и преподавательской деятельности. При этом правительство США полностью финансирует расходы, передает «Зеркало».

О каких программах идет речь

Во-первых, «„Фулбрайт“ для иностранных студентов». Она предлагает обучение в магистратуре вузов США. Кроме белорусского паспорта у кандидатов должен быть диплом о высшем образовании и отличное знание английского языка.

Второе, программа для ученых и исследователей, предлагающая возможность проводить исследования и (или) читать лекции в одном из университетов США (определенном самостоятельно или с помощью программы) в течение 3−6 месяцев. Кандидаты(ки) должны работать в университетах или исследовательских учреждениях (в том числе НПО) в Беларуси или других странах, иметь ученую степень кандидата или доктора наук и хорошо знать английский язык.

В-третьих, «Фулбрайт» для преподавателей и преподавательниц вузов: эта программа предлагает профессиональную стажировку в течение одного семестра без получения академической степени. Она включает знакомство с образовательными курсами, разработку учебных программ, сбор материалов, посещение конференций, сотрудничество с американскими коллегами, проведение презентаций. Кандидаты должны быть преподавателями учреждений высшего образования в Беларуси или другой стране, иметь опыт преподавания не менее двух лет, высшее образование, а также хорошо знать английский язык.

И в-четвертых, программа стипендий Хьюберта Хамфри. Она дает возможность учиться в университете на уровне магистратуры и одновременно совершенствовать свое профессиональное мастерство в США в течение года без получения академической степени. Кандидаты должны иметь высшее образование, не менее 5 лет опыта работы в соответствующей области, хорошо знать английский язык, а также демонстрировать лидерские качества и стремление приносить пользу обществу.

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