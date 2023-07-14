Зеленский: Очень внимательно следим, что происходит в Беларуси 14.07.2023, 20:57

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Он сообщил, что пока масштабных угроз со стороны Беларуси нет.

Возможные угрозы со стороны Беларуси – это один из вопросов, которые обсуждались 14 июля на заседании ставки верховного главнокомандующего, рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Его текст приводит сайт главы государства.

Зеленский сообщил, что сегодняшнее заседание ставки было очень детальным и сфокусировано на передовой.

«Ситуация на всех ключевых направлениях действий – как защиты от российских штурмов, так и наших активных шагов вперед. Плюс все, что для этого важно. Снаряды, оружие, техника. Рациональность использования снарядов, снабжение партнерами и наше, украинское производство. Логистика», – перечислил он.

В ходе заседания докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, командиры участков фронта, а также глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Был важный доклад руководителя ГУР [Кирилла] Буданова относительно ситуации на территории Беларуси – очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности. По состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение – на фронте, – добавил Зеленский. – Мы должны понимать очень четко – максимально четко, – что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживают благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, – молодцы, и я благодарен каждому нашему воину!»

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