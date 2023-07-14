ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области

ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области1
- 14.07.2023, 21:16
Фотофакт.
Украинские военные сегодня, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника «Ланцет» в Херсонской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на воздушное командование «Юг» в Facebook.
Как отметили военные, дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады. Более детальных подробностей воздушное командование не приводит.
Стоит заметить, что «Ланцет» - ударный дрон россиян. Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.