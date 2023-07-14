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ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области

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  • 14.07.2023, 21:16
ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области

Фотофакт.

Украинские военные сегодня, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника «Ланцет» в Херсонской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на воздушное командование «Юг» в Facebook.

Как отметили военные, дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады. Более детальных подробностей воздушное командование не приводит.

Стоит заметить, что «Ланцет» - ударный дрон россиян. Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.

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