Даст богатый урожай: что лучше посадить в августе после сбора картошки 14.07.2023, 21:54

Благодаря этим культурам почва станет питательной, рыхлой и насыщенной азотом.

Примерно через полтора месяца у белорусских огородников начнется «горячая пора» сбора картофеля, однако уже сейчас нужно задуматься, как восстановить свойства почвы после уборки корнеплодов.

«Апостроф» пишет, что можно посадить на месте картофельной грядки после сбора урожая.

Насытиться грунту помогут сидераты, к примеру, горох, чечевица и фасоль просто идеальны для посева в августе-сентябре.

Благодаря этим бобовым культурам почва становится питательной, рыхлой и насыщенной азотом.

Прекрасно обогащают почву также горчица и фацелия, а также рапс, который, к сожалению, плохо растет на сильно увлажненных почвах.

Если оставить растения на огороде до самой весны, можно защитить участок от глубокого промерзания почвы и спасти грунт от эрозии.

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