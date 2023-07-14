В Беларусь прибыл новый глава Представительства ЕС Стен Нерлов 4 14.07.2023, 22:03

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Стен Нёрлов

Сегодня он посетил МИД Беларуси.

В Беларусь приехал новый глава Представительства Евросоюза, поверенный в делах ЕС в нашей стране Стен Нёрлов. 13 июля он нанес визит в Министерство иностранных дел Республики Беларусь и вручил верительные грамоты.

«Я с нетерпением жду возможности применить более четверти века дипломатического опыта в совместной работе с белорусами в правительстве и вне правительства ради общего будущего в Европе безопасной, суверенной, демократической и процветающей», — пишет Нёрлов в Facebook.

О назначении Стена Нёрлова 20 апреля объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ранее Нёрлов руководил офисом представителя Генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества СЕ в Украине, работал заместителем главы миссии посольства Дании в России.

В 2019-2022 годах главой диппредставительства ЕС в Беларуси был Дирк Шубель. Летом 2021-го по требованию МИД РБ он был вынужден выехать в Евросоюз «для консультаций» и обратно вернуться уже не смог. «Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год», — писал он.

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