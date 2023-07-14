В США одобрили оборонный бюджет на $886,3 млрд 1 14.07.2023, 22:24

Он содержит в том числе военную помощь Украине.

Палата представителей США большинством голосов (219 против 210) одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине.

Законопроект предусматривает в том числе ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Конгрессмены также намерены направить Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Как ожидается, верхняя палата Конгресса приступит к рассмотрению законопроекта на следующей неделе. В случае одобрения документа Сенатом, его должен будет подписать президент США демократ Джо Байден.

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