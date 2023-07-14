В половине хозяйств Беларуси комбайны не готовы к жатве 1 14.07.2023, 22:40

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Также к уборке урожая оказались не готовы зерносушильные комплексы.

Сотрудники Комитета госконтроля проверили более ста сельхозорганизаций Беларуси, и оказалось, что в каждом втором хозяйстве часть комбайнов не готова к выходу в поле.

В ходе проведенных на прошлой неделе мониторингов в каждом втором из 101 проверенных хозяйств выявлены факты недостаточной готовности комбайнов, в 19 не были готовы зерносушильные комплексы, в отдельных сельхозорганизациях не готовы складские помещения.

«Например, в хозяйстве «Лепешинский» (Гомельская область) половина комбайнов не готова выйти в поле, техника не очищена от прошлогодней травы, нет запаса топлива. А главное — не до конца решен вопрос с наличием специалистов», — отметили в сюжете tvr.by.

Также в некоторых хозяйствах отметили сверхнормативные потери зерна за комбайнами.

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