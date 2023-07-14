На Революционной на месте рестобара «Дом» заработала сетевая «Одесса-мама» 1 14.07.2023, 23:41

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Фотофакт.

В Минске на месте рестобара «Дом» заработало уже второе минское кафе бюджетной сети «Одесса-мама» на два этажа. Еще одно заведение сети в конце июля откроют в торгово-развлекательном центре «Титан», передает телеграм-канал Koko.by.

«Дом» открылся на Революционной, 26 в мае 2017 года и успешно сочетал в себе бар, размещенный на первом этаже исторического здания, и ресторан славянской кухни — на втором, пишет CityDog.

О финансовых проблемах заведения ничего не известно, но владелец рестобара — ресторатор Сергей Миргородский — вместе с женой и 24-летним сыном задерживался в августе 2022-го за участие в протестах 2020 года.

Что еще за бюджетная сеть «Одесса-мама»

Сеть была открыта по франшизе ресторатором Алексеем Садовым («Пена дней», «Курилка», «Хинкальня»). Первая точка заработала 13 мая в Бресте, а после кафе открылись в Гродно и Минске.

Формат заведения — недорогой ресторан домашней кухни с доступными ценами, «расслабленный и свойский» — как о нем говорят владельцы.

Первое кафе в Минске открылось в ТРЦ Dana Mall, второе теперь работает на Революционной, а третье совсем скоро будет в ТРЦ «Титан».

Так «Одесса-мама» (ул. Революционная, 26) выглядит внутри — от интерьера Dom совсем ничего не осталось.