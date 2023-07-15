Белорусских школьников отправили на отдых в оккупированный Крым 15.07.2023, 2:31

Школьников отправил «Русский дом в Минске».

Белорусских школьников 13 июля отправили в поездку в расположенный на территории оккупированного Крыма международный детский центр «Артек». Об этом сообщает «Русский дом в Минске».

В группу вошли 24 белоруса-победителя российского конкурса для школьников и студентов «Большая Перемена».

«В лагере дети проведут целую смену и познакомятся со сверстниками из разных стран, найдут единомышленников и новых хороших друзей со всего мира», — написал «Русский дом в Минске».

Напомним, в Украине въезд иностранцам в Крым не через украинские пункты пропуска запрещен. Это считается нарушением правил въезда на временно оккупированную территорию и грозит штрафом, депортацией, арестом, в отдельных случаях — лишением свободы.

«Русский дом» является подразделением Россотрудничества — Федерального агентства РФ по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Первый «Русский дом» в Минске открылся в 2010 году. Сегодня его отделения работают также в Бресте и Гомеле.

Организация периодически отправляет белорусских детей в оккупированный Крым. Так, летом 2022 года в рамках проекта «Здравствуй, Россия» местных школьников возили в международный детский центр «Артек», осенью одиннадцать учащихся колледжа искусств — в арт-кластер «Таврида» в Судаке, писало Deutsche Welle.

В мае 2023 года «Русский дом в Гомеле» свозил в «Артек» трех гомельских школьников.

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