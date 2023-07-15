Драматический фуфлогон

Драматический фуфлогон13
- Александр Невзоров
- 15.07.2023, 8:23
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Вранье – это единственное, что Путин вообще умеет делать.
Не всякому дано врать так легко, так игриво, так искрометно, как врет Путин.
Пока что вранье – это единственное, что он вообще умеет делать. Но в этом ремесле он абсолютный и неподражаемый виртуоз, истинный царь лжи.
Помимо «простой классической неправды», Путин освоил все жанры вранья и постоянно их демонстрирует, упиваясь произведенным эффектом.
Ему нет равных в драматическом фуфлогонстве. Также кремлевский диктатор неподражаем в брехне, «свисте», «лаже», «пурге» и «понтяре».
Чуть хуже он исполняет «хлюзду» и «нагоны». Но это сложные жанры, требующие репетиций, практики и внутреннего «огонька». Со временем, конечно, он и ими овладеет в совершенстве.
Последний шедевр великого лгуна – это заявление о том, что «ЧВК «Вагнер» никогда в природе не существовало». Это высший пилотаж.
Но!
Даже в насквозь криминальной и изворовавшейся России абсолютно невозможно перечислить почти триллион рублей организации, которой не существует «ни в каком виде».
Да, поначалу Пыня говорил о 80 миллиардах, затраченных на содержание «Вагнера», но придворные экономисты позже уточнили то, что речь идет как минимум о 800 миллиардах, а со всеми накладными расходами, чаевыми и канцелярскими расходниками – дотягивает и до триллиона.
Казнокрадство – непростая наука.
Длинна и косо...биста «цепочка», которая должна дотащить украденные у государства деньги до финального получателя. Слишком много в ней министров, чинуш, бухгалтеров, опричников и клерков.
При отправке триллиона «несуществующему юрлицу» все бы они спятили и были госпитализированы.
Даже финансирование «поддержания функций черных дыр Галактики в рабочем состоянии» требует соблюдения определенных казнокрадческих ритуалов.
Впрочем, для всех, кто хочет научиться «врать, как Путин», диктатор дал отличный урок. Он заключается в том, что истинный лжец никогда не должен задумываться о том, что сегодняшняя ложь противоречит вчерашней. Не надо заморачиваться. Это и есть вершина мастерства.
Александр Невзоров, t.me