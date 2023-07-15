Драматический фуфлогон 13 Александр Невзоров

15.07.2023, 8:23

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Вранье – это единственное, что Путин вообще умеет делать.

Не всякому дано врать так легко, так игриво, так искрометно, как врет Путин.

Пока что вранье – это единственное, что он вообще умеет делать. Но в этом ремесле он абсолютный и неподражаемый виртуоз, истинный царь лжи.

Помимо «простой классической неправды», Путин освоил все жанры вранья и постоянно их демонстрирует, упиваясь произведенным эффектом.

Ему нет равных в драматическом фуфлогонстве. Также кремлевский диктатор неподражаем в брехне, «свисте», «лаже», «пурге» и «понтяре».

Чуть хуже он исполняет «хлюзду» и «нагоны». Но это сложные жанры, требующие репетиций, практики и внутреннего «огонька». Со временем, конечно, он и ими овладеет в совершенстве.

Последний шедевр великого лгуна – это заявление о том, что «ЧВК «Вагнер» никогда в природе не существовало». Это высший пилотаж.

Но!

Даже в насквозь криминальной и изворовавшейся России абсолютно невозможно перечислить почти триллион рублей организации, которой не существует «ни в каком виде».

Да, поначалу Пыня говорил о 80 миллиардах, затраченных на содержание «Вагнера», но придворные экономисты позже уточнили то, что речь идет как минимум о 800 миллиардах, а со всеми накладными расходами, чаевыми и канцелярскими расходниками – дотягивает и до триллиона.

Казнокрадство – непростая наука.

Длинна и косо...биста «цепочка», которая должна дотащить украденные у государства деньги до финального получателя. Слишком много в ней министров, чинуш, бухгалтеров, опричников и клерков.

При отправке триллиона «несуществующему юрлицу» все бы они спятили и были госпитализированы.

Даже финансирование «поддержания функций черных дыр Галактики в рабочем состоянии» требует соблюдения определенных казнокрадческих ритуалов.

Впрочем, для всех, кто хочет научиться «врать, как Путин», диктатор дал отличный урок. Он заключается в том, что истинный лжец никогда не должен задумываться о том, что сегодняшняя ложь противоречит вчерашней. Не надо заморачиваться. Это и есть вершина мастерства.

Александр Невзоров, t.me

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