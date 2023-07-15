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В Беларуси пересматривают беспошлинные лимиты на посылки из-за границы

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  • 15.07.2023, 8:36
  • 7,590
В Беларуси пересматривают беспошлинные лимиты на посылки из-за границы

Как они должны измениться?

С 1 октября в Беларуси пересмотрят беспошлинные лимиты на зарубежные посылки. Потолок по стоимости снизится в пять раз. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

С 1 октября в Беларуси планируют сократить беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление. Сейчас этот лимит составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.

Нынешние беспошлинные нормы на зарубежные посылки появились в апреле 2022-го на уровне стран ЕАЭС, их установили на полгода — до 1 октября. После этого увеличенный потолок по лимитам дважды продлевали, в последний раз — до 1 октября 2023 года.

До апреля 2022 года в Беларуси действовали ограничения в 22 евро и 10 килограмм на одну посылку.

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