В Беларуси пересматривают беспошлинные лимиты на посылки из-за границы

В Беларуси пересматривают беспошлинные лимиты на посылки из-за границы5
- 15.07.2023, 8:36
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Как они должны измениться?
С 1 октября в Беларуси пересмотрят беспошлинные лимиты на зарубежные посылки. Потолок по стоимости снизится в пять раз. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.
С 1 октября в Беларуси планируют сократить беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление. Сейчас этот лимит составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.
Нынешние беспошлинные нормы на зарубежные посылки появились в апреле 2022-го на уровне стран ЕАЭС, их установили на полгода — до 1 октября. После этого увеличенный потолок по лимитам дважды продлевали, в последний раз — до 1 октября 2023 года.
До апреля 2022 года в Беларуси действовали ограничения в 22 евро и 10 килограмм на одну посылку.