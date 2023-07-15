На Юге спецназ ВСУ уничтожил российскую колонну с помощью дрона Perun
- 15.07.2023, 8:41
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Опубликовано эксклюзивное видео от украинского военного.
На Юге Силы обороны Украины проводят активную разведку и огневое поражение позиций противника. В ходе облета на Херсонщине украинские спецназовцы обнаружили скопление автомобильной техники россиян: колонна была уничтожена, одна из вражеских машин была загружена боеприпасами и сдетонировала.
Яркое видео нейтрализации группы автомобилей армии РФ на временно оккупированных территориях Юга опубликовал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин.
Нардеп отметил, что эксклюзивные кадры предоставил его коллега из парламента Роман Костенко, который сейчас воюет на Таврическом направлении.
Во время аэроразведки на оккупированной территории (вероятно, в Херсонской области ) бойцы одного из спецподразделений ВСУ обнаружили несколько автомобилей российских захватчиков. Ночью они были уничтожены дистанционно – с помощью сброса снаряда из дрона Perun. Один из автомобилей россиян содержал запасы боекомплекта и мощно сдетонировал.
Заметим, БПЛА Perun – отечественная технология. Этот дрон эффективно зарекомендовал себя на поле боя во время контрнаступления ВСУ. По данным нардепа Костенко, на начало июля этого года беспилотник уже поразил свои юбилейные 100 целей.