Восстание Попова-Спартака: в России стало происходить невероятное 2 Иван Яковина, nv.ua

15.07.2023, 8:49

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Сложились условия для серьезной схватки за власть именно внутри Москвы.

Думаю, что мы обязательно через некоторое время увидим о «вагнеровцах» какие-то новости. Причем, это будет, скорее всего, в контексте борьбы за власть в Москве, а вовсе не в контексте участия в боевых действиях на территории Украины. Потому что сейчас Пригожин и все его люди абсолютно четко демонстрируют, что Украина им, в общем-то, по барабану. «В Украине они работу работали», а для души им нужна власть, влияние, нужны должности в Москве. Именно к этому они стремятся, а вовсе не к захвату города Бахмут или города Соледар в Донецкой области Украины.

В общем сейчас, я так вижу, что условия для достаточно серьезной схватки за власть именно внутри Москвы потихонечку складываются. Потому что самые разные приходят сигналы из России о том, что там какой-то элемент системы путинской власти — путинской вертикали власти — разболтался и отвалился, то другой, то третий и так далее. То есть вся эта вертикаль потихонечку начинает обрушиваться, и я думаю, что через достаточно непродолжительный в историческом смысле период времени мы увидим очень большие потрясения и услышим о них.

Иван Яковина, nv.ua

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