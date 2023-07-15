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Восстание Попова-Спартака: в России стало происходить невероятное

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  • Иван Яковина, nv.ua
  • 15.07.2023, 8:49
  • 8,600
Восстание Попова-Спартака: в России стало происходить невероятное

Сложились условия для серьезной схватки за власть именно внутри Москвы.

Думаю, что мы обязательно через некоторое время увидим о «вагнеровцах» какие-то новости. Причем, это будет, скорее всего, в контексте борьбы за власть в Москве, а вовсе не в контексте участия в боевых действиях на территории Украины. Потому что сейчас Пригожин и все его люди абсолютно четко демонстрируют, что Украина им, в общем-то, по барабану. «В Украине они работу работали», а для души им нужна власть, влияние, нужны должности в Москве. Именно к этому они стремятся, а вовсе не к захвату города Бахмут или города Соледар в Донецкой области Украины.

В общем сейчас, я так вижу, что условия для достаточно серьезной схватки за власть именно внутри Москвы потихонечку складываются. Потому что самые разные приходят сигналы из России о том, что там какой-то элемент системы путинской власти — путинской вертикали власти — разболтался и отвалился, то другой, то третий и так далее. То есть вся эта вертикаль потихонечку начинает обрушиваться, и я думаю, что через достаточно непродолжительный в историческом смысле период времени мы увидим очень большие потрясения и услышим о них.

Иван Яковина, nv.ua

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