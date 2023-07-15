Как легендарный игрок в рулетку придумал собственную формулу и заработал миллионы долларов 20 15.07.2023, 8:51

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Секреты мастера из Хорватии.

Нико Тоса — легендарная личность, ведь ему удалось заработать огромное состояние, обыгрывая казино в рулетку.

Главная история успеха мастера игры из Хорватии — это выигрыш 15 марта 2004 года, когда мужчине и его коллегам удалось выиграть 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн), пишет nv.ua.

То, как Тоса и два его сообщника — Ненад Марьянович из Сербии и Ливия Пелиси из Венгрии — играли в тот вечер в рулетку, было удивительно даже для опытных работников казино.

Игроки ждали шесть-семь секунд после того, как крупье запускал шарик; когда он начинал замедляться, они сразу ставили свои фишки, покрывая до 15 номеров сразу. Чаще всего они ставили на «орфеланы» — секции рулетки, покрывающие несколько номеров.

Они двигались так быстро и слаженно, что казалось, «будто кто-то выстрелил из стартового пистолета», рассказывал потом один из помощников менеджера казино.

Тоса с партнерами не придумывали правильное поле во время каждой игры. Однако они делали это так часто, что противоречило логике и самой рулетке, которая сконструирована таким образом, чтобы игра была максимально рандомизированной: иногда это было восемь, иногда 10, иногда 13 выигрышей подряд. Так, начав с 30 тыс. и 60 тыс. фунтов, Тоса и Марьянович быстро увеличили свое состояние до шестизначных цифр, а их ставки дошли до 15 тыс. фунтов за раз.

Команду безопасности Ritz волновала не сумма денег — для казино нормальная ситуация, когда клиенты выигрывают миллионы фунтов за вечер и шли домой с сумками, набитыми наличными. Работников казино пугала стабильность, с которой Тоса с партнером выигрывали в рулетку, словно они видели будущее и знали, на что ставить.

Когда они вышли из казино, они на двоих выиграли 994 тысячи фунтов стерлингов. Включая предварительные заходы в казино, группа выиграла почти 1,3 млн фунтов стерлингов.

Позже сам Тоса объяснил, что его секрет — это банальные знания физики, математики и того, как работает рулетка, благодаря чему он научился предсказывать, куда приземлится шарик. Он долго изучал несовершенства колес рулетки, такие как небольшие перекосы или деформации, из-за которых шарик мог попадать в определенные секции колеса чаще, чем в другие. Это позволяло ему «видеть», в какие секции колеса шарик будет попадать с большей вероятностью.

Его метод не работал со 100% точностью, иногда Тоса проигрывал деньги. Однако в целом он выигрывал чаще. Успехи хорвата привели к тому, что ему начали запрещать играть в казино, а правоохранительные органы постоянно преследовали его.

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