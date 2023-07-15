Цугцванг Путина 3 15.07.2023, 9:05

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Ближайшее окружение главы РФ понимает, что хороших ходов у него не осталось.

За мятежом Евгения Пригожина может стоять ближайшее окружение президента России, считает политик Гарри Каспаров.

«Это было отражением внутренней борьбы. Не знаю, кто стоял за Пригожиным, но это не генералы, а кто-то из внутреннего круга Путина. Кто недоволен тем, что происходит в Украине. Не потому, что там убивают людей. Просто война идет не в ту сторону. Она еще не проиграна, но катится под откос. А эти люди привыкли к контролю за огромными потоками денег. Санкции бьют по ним. Это была предъява Путину, что все идет не туда», — сказал Каспаров в интервью «Может объяснить».

По словам известного шахматиста, нынешнее положение Путина является довольно плачевным для российского президента.

«Если пытаться брать шахматную ситуацию, это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал — ситуация ухудшается. Другое дело, что, ухудшая ситуацию, Путин страну тянет за собой. Россия к нему цепью прикована - президент идет вниз, и за ним утягивается вся страна».

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