«В отделении завал, врачи работают на измор, на ставку платят копейки» 12 15.07.2023, 9:13

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Откровенные рассказы о том, что сейчас происходит в белорусской медицине.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал сообщения своих читателей, отражающие реальную ситуацию с медициной в Минске и белорусских регионах:

Город Брест, скорая помощь

Ситуация не лучше, чем со скорой в Минске. Кроме текучки кадров, еще и нехватка ЭКГ аппаратов. Бригады на свой страх и риск ездят без ЭКГ. Если конкретные жалобы на боли в груди, то вызывается бригада, у которой есть чем работать (в основном это БИТ, которых можно ждать очень долго). В карте вызова работники часто указывают, что ЭКГ не сделана по причине отсутствия аппаратуры в бригаде. Руководство это удаляет.

Город Минск, поликлиника № 26

Читатель работал там в 2013-2016 годах. Вместо 30 000 (человек), обслуживали под 100 000. Вместо 4 травматологов - 2. Вместо 8 медсестер - 3. В смену могло быть до 110 посещений на одного врача. Ничего в РБ не меняется.

Город Брест, поликлиника № 3

«Нет травматолога, ни одного. До этого работал Кисель из областной больницы, которого разжаловали до уровня поликлиники. Пришел интерн, 2 недели посидел, понял, что дно полное, зарплата 1300 рублей, а нагрузка больше положенного в 2 раза. Уролог увольняется тоже, останется хирург. Руководство не беспокоят кадры, главное, чтобы их не трогали!»

Больница СМП

«В отделении завал по пациентам, врачи работают на измор, на ставку платят копейки - 500-550$. Чтобы выживать, приходится брать 1.75, не видя семьи…»

Областная больница

«Отделение травматологии - проблема с протезами коленных суставов, очереди 3-5 лет, иностранных протезов нет, только заставляют ставить государственные, платные операции под большим запретом, все запуганы, кому нужно платно - отправляют в Минск, в частную клинику...

Жаль видеть, как уезжают хорошие доктора или когда действительно специалиста высшего класса, который ставит протезы, понижают до уровня городской поликлиники на амбулаторный прием. Взамен мы получаем очереди на операции, и не все пациенты могут дожить до своего часа…»

Боровляны, Минская областная клиническая больница

«Персонала не хватает. Операционные дни - понедельник и среда.

Плановые госпитализированные, ждущие операции по замене суставов по 5 лет, ожидают операцию по три недели (уже после госпитализации - прим. ред.). Подготовки никакой, даже стандартного анализа крови. Все свое: анализы, снимки, УЗИ, МРТ.

Молодцы!

Важнее суды.

Чтоб он (Лукашенко — ред.) подавился сегодняшним сальтисоном и всю оставшуюся жизнь жрал сечку больничную».

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