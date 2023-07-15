«Путин, вытер с лица платочком плевок Пригожина»4
- 15.07.2023, 9:20
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Место главаря в России фактически вакантно.
Игорь Эйдман
Путин обиженно пожаловался корреспонденту «Коммерсанта», что Пригожин при встрече фактически смачно харкнул ему в лицо. В ответ великий и ужасный Пу просто утерся.
Путин: «Многие (командиры ЧВК) кивали, когда я это говорил (предложил им служить в качестве отдельного подразделения российской армии). А Пригожин, который сидел впереди, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением».
Далее Путин, видимо, вытер с лица платочком плевок Пригожина. А главный мятежник со своими боевиками спокойно покинул президентский кабинет.
Путин рассказал, что ЧВК Вагнер не существует, но он заплатил этой несуществующей организации за последний год 86 миллиардов рублей. Потом сообщил о том, как униженно клянчил у командиров несуществующей, но хорошо оплачиваемой им армии, чтобы они служили ему, а не их предводителю, но был грубо послан Пригожиным.
Произошло очень важное событие. Пахан вызвал братву на разборку, а она послала его вслед за русским кораблем. После этого Путин - больше не пахан. Место пахана фактически вакантно. Сейчас за него будет нехилая рубка.
Игорь Эйдман, t.me