В жару белорусам преподнесли неожиданный «сюрприз» 15.07.2023, 9:51

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В каких водоемах страны на днях запретили купаться?

Несмотря на жару, белорусы не смогут отдохнуть и охладиться во многих водоемах страны.

За неделю санэпидемслужба проверила прибрежные зоны и воду на 369 пляжах по стране. Как рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, из 1126 проб, которые взяли специалисты, не соответствовали нормам 22 по санитарно-химическим показателям, и еще 62 — по микробиологическим. В Витебске со всеми пляжами все в порядке, а вот где купание ограничено или запрещено в других регионах.

Брестская область

В Каменецком районе ограничено купание детей на пляже водоема детского лагеря «Верба» возле деревни Плянта. В Бресте запрещено купаться взрослым и детям в нескольких точках: в реке Мухавец, на пляжах «Центральный» в районе моста по бульвару Шевченко, «Восток» — в районе Гузнянского моста, зон отдыха «Красный Двор», «Гребной канал» по улице Октябрьской революции и водоема «Брестское море».

Гомельская область

В Гомеле запрет установили в зоне отдыха «Каскад-1» со стороны ул. Каменщикова и микрорайона Костюковка, а также в реке Сож в микрорайонах Шведская горка и Новобелицкий.

В Гомельском районе запрещено заходить в воду в зонах отдыха в районе улицы Речной и набережной в Ченках. В Светлогорске — на пляже «Светочь» на берегу Березины.

Гродненская область

В Гродно еще не сняли запрет на купание на пляже в зоне № 1 озера Юбилейное. Такая же ситуация и с зонами отдыха «Центральный пляж», урочищами «Лососно» и «Пышки».

В Берестовицком районе — на пляжах в деревнях Ивашковцы и в зоне отдыха «Пруд у агрогородка Луцковляны», а в Свислочском — в деревне Рудавка.

Могилевская область

А в Могилеве так же остаются ограничения на купание детей и взрослых в прибрежной зоне залива Днепра в районе улицы Фатина, запрет — в озере Святое. Также он распространяется на зону пруда Броды Печерского водохранилища, реки Днепр в Шклове около Ледовой арены, водоемы в деревне Путники Шкловского района и в деревне Вильчицы Могилевского района.

Минская область

Запрет продолжает действовать на купание в реке Оресса в городе Любань. А вот на официальных пляжах столицы его сняли — купаться там сейчас разрешено.

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