Лавров устроил истерику из-за «заговора» Борреля 8 15.07.2023, 10:03

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Госсекретарь США предложил изгнать главу МИД РФ с международных мероприятий.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии обратился к присутствующему там министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины. В ответ Лавров набросился на Борреля с явной агрессией.

Как сообщает «Радио Свобода», Боррель подчеркнул, что Лавров ответил «агрессивно» на призывы к Москве прекратить войну против Украины и вывести оттуда свои войска. Кроме того, глава российского МИД выдал, что эти призывы – «заговор Запада».

Как информирует ліга.net, за кулисами мероприятия госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие Лаврова на саммите является «ни конструктивным, ни продуктивным».

Также Блинкен отметил, что сейчас фокус Москвы является «абсолютно негативным», а ее подход базируется исключительно на обвинении США в «каждой проблеме мира».

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