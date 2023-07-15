закрыть
15 июля 2023, суббота, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лавров устроил истерику из-за «заговора» Борреля

8
  • 15.07.2023, 10:03
  • 10,132
Лавров устроил истерику из-за «заговора» Борреля

Госсекретарь США предложил изгнать главу МИД РФ с международных мероприятий.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии обратился к присутствующему там министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины. В ответ Лавров набросился на Борреля с явной агрессией.

Как сообщает «Радио Свобода», Боррель подчеркнул, что Лавров ответил «агрессивно» на призывы к Москве прекратить войну против Украины и вывести оттуда свои войска. Кроме того, глава российского МИД выдал, что эти призывы – «заговор Запада».

Как информирует ліга.net, за кулисами мероприятия госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие Лаврова на саммите является «ни конструктивным, ни продуктивным».

Также Блинкен отметил, что сейчас фокус Москвы является «абсолютно негативным», а ее подход базируется исключительно на обвинении США в «каждой проблеме мира».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук