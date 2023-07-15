Карпенков идет дорогой Шуневича 13 15.07.2023, 10:07

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Замминистра внутренних дел заявил, что будет использовать «богатый опыт НКВД».

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков вчера проинспектировал оборудование и готовность нового подразделения специального назначения «Буран» в Гомеле, созданного на базе войсковой части 5525.

За отработкой условных ситуаций на различных локациях следили также председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, начальник УВД Александр Шастайло, военный комиссар области Андрей Кривоносов и другие, как сообщает Гомельский облисполком.

«Мы их создавали для усиления наших боевых возможностей, прежде всего для того, чтобы они были готовы и способны вести современные боевые действия, могли выслеживать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные формирования, которые к нам сюда непосредственно могут вторгнуться», — рассказал Карпенков.

«Мы стараемся реализовать тот уникальный богатый опыт, который есть в подразделениях НКВД, когда они выявляли диверсантов, полицаев, коллаборантов, которые прятались в наших лесах. Наши подразделения способны выполнять задачу и в гражданской одежде, выслеживая, и в тяжелом обмундировании, проводя военные спецоперации. Такие группы, они назывались чекистско-армейские. Это вот именно в тесном взаимодействии с криминальной милицией мы подготовим подразделения, которые будут в себе сочетать вот этот опыт чекистско-военных групп», — продолжил замминистра.