Британская разведка: У Шойгу и Герасимова все больше проблем в связи с мятежом генерала Попова 15.07.2023, 10:16

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В «восстании Спартака» есть один важный нюанс.

Отстранение командующего 58 общевойсковой армии РФ Ивана Попова, вероятно, связано с выражением им беспокойства по поводу проблем в российских войсках. Его просочившееся в сеть аудиообращение сигнализирует о серьезном недовольстве значительной части российского офицерского состава действиями высшего военного руководства РФ.

И со временем критика со стороны подчиненных в адрес Министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова станет для них значительной проблемой. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

«Россия регулярно увольняла командиров с начала вторжения в Украину, но примечательным стало отстранение генерал-майора 58-й общевойсковой армии Ивана Попова. Очевидно, он был уволен из-за выражения беспокойства, а не из-за его якобы плохой работы», – говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве упомянули об аудиообращении Попова к военнослужащим 58 общевойсковой армии, что на днях просочилось в сеть. В нем российский генерал резко раскритиковал руководство МО РФ, обвинив его в том, что оно «ударило нас с тыла, жестоко обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент».

Ситуация с Поповым сигнализирует о росте серьезного недовольства российских офицеров действиями и решениями высшего русского военного управления.

«Жалобы во многом перекликаются с жалобами владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перед его мятежом в июне 2023 года. Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, станет все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова», – считают в МО Британии.

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