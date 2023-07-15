Chery создала большой и дешевый электромобиль по цене Skoda Octavia 5 15.07.2023, 10:21

2,706

Кроссовер может проехать 512 км на одном заряде.

Новый Chery eQ7 – большой китайский кроссовер с электрической силовой установкой, который выходит на рынок с ценой от $21 000. Это сравнимо с Skoda Octavia, хотя кроссовер Chery eQ7 практичнее и мощнее.

Главная характеристика автомобиля, которая привлекает внимание (кроме 211-сильного мотора), – запас хода на одной зарядке. Батарейный блок емкостью 70 кВтч обеспечивает 512 км пробега. Об автомобиле рассказали на CarNewsChina.

Длина Chery eQ7 почти достигает 4,7 м при колесной базе 2830 мм, ширина равна 1910 мм, высота – 1660 мм. Масса в 1850 кг кажется небольшой для электромобиля такого размера.

В оснащении Chery eQ7 – подогрев, вентиляция и массаж сидений, климат-контроль, голосовое управление, комплекс современных систем безопасности. Технически новинка представляет собой глубокую модернизацию модели eQ5, которой исполнилось три года. Новый кроссовер уже отправился в производство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».