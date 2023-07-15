Крупнейший в мире нефтесервисный гигант SLB прекращает любые поставки в Россию 15.07.2023, 10:27

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Расширение международных санкций дало эффект.

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB, до октября 2022 года носившая название Schlumberger, прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех своих объектов по всему миру. Такое решение принято «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте SLB.

«SLB крайне серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине», - подчеркивается в документе.

SLB сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года

Американский концерн добровольно начал сокращать свою деятельность в РФ с марта 2022 года после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Изначально это касалось приостановки новых инвестиций и внедрения новых технологий. Позднее были прекращены поставки в РФ продукции из государств Евросоюза, а также США, Великобритании и Канады.

О сокращении присутствия в РФ в связи с санкциями и войной в Украине весной 2022 года заявили и три другие крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании - американские Halliburton и Baker Hughes, а также базирующаяся в Швейцарии Weatherford International. Halliburton и Baker Hughes полностью ушли с российского рынка, продав бизнес местному менеджменту. Российское подразделение Weatherford намерено продолжать исполнять существующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками, пишет газета «Коммерсант».

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