Офицер СБУ: Лукашенко полный кирдык 4 15.07.2023, 10:32

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В Украине прекрасно помнят, кто он такой, и что он сделал.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал «Еврорадио» последние заявления Лукашенко по войне с Украиной, и в частности, «миротворческие» пассажи диктатора:

— Лукашенко все это «разгоняет», потому что он понимает, что, как только падает РФ, ему кирдык, полный кирдык. Вот меняется Путин (или не меняется), но денег на Беларусь не дает. С кем еще торговать? С Зимбабве? С Китаем, где все заблокировано? Экономика Беларуси просто рушится. Поэтому он так активно из штанов выскакивает, чтобы поддерживать Россию, чтобы она не упала. Ему заморозка выгодна. Россия держится — и он держится. Но ему из этого не выйти, Мы помним, кто он такой, и что он сделал. Это важно, — заключает Иван Ступак.

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