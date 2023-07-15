Бунт в России: чеченская армия может пойти на Москву 1 15.07.2023, 10:38

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Российский политтехнолог озвучил неожиданный для Кремля сценарий.

В интервью «Главреду» российский политтехнолог, публицист Марат Гельман рассказал о возможных внутренних переворотах и назвал сценарии бунта в России.

«В первую очередь, на это способна чеченская армия, которой все равно, куда идти. Так называемый «русский мир» мало кому интересен и уж точно он не интересует мусульман. Для них главное - личная преданность, других мотивов нет. Причем преданы они Кадырову, а не Путину. Как только внутри России что-то изменится, они тут же будут готовы действовать. Чеченцы уже показали свои намерения, когда был скандал со строительством мечети в Москве. Они сразу заявили, что в случае чего поднимутся и уже завтра будут в столице», - рассказал Гельман.

Эксперт добавил, что здесь примечательно, что у Путина, который уже не доверяет никому, вдруг прониклись правами человека в Чечне после избиения журналистов.

«Это результат пригожинского вояжа - все люди, которые казались ему самыми близкими и лояльными, теперь под подозрением. Маньячная подозрительность - одно из слабых мест Путина», - считает Гельман.

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