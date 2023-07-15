Как из сказки: найдена необычная и недорогая дача в березовой роще под Минском 15.07.2023, 10:41

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Идеальное место для отдыха в летнюю жару.

В СТ «Боярышник» продается поистине удивительный объект. Речь о даче, что стоит у самой березовой рощи. Атмосферу народной сказки создают и стены дома. Они возведены из крупного бруса. Еще одно интересное решение находится под домом и служит эдаким фундаментом — это дрова. Их можно оставить в качестве декора или использовать по назначению, пишет realt.by.

Дачу построили в СТ «Боярышник» в Молодечненском районе — чуть больше 50 км от МКАД. Крупный сруб поставили на участке, что соседствует с березовой рощей, в 2021 году. Крышу покрыли металлочерепицей. Хоть внешне дом выглядит массивно, внутри всего 30 квадратных метров.

Внутри хозяева брус не маскировали. За счет больших окон в зону прихожей и кухни попадает много естественного света. Есть эффект крытой террасы из-за проемов, что находятся рядом с полом.

Дальше располагается совмещенная зона гостиной и спальни. Пол и потолок в доме отделан деревянной доской.

Помимо электричества в доме нет никаких коммуникаций. Отапливается он с помощью радиаторов.

Автор объявления пишет, что внутри есть все для того, чтобы начать отдыхать на даче уже в этом сезоне: маленький холодильник, плита на две конфорки, микроволновка, электрочайник, посуда, приборы, одеяла, подушки.

Участок нетипичный для СТ — 19,43 сотки. Тут построены беседка со светом на большую компанию, деревянные качели, игровой домик для детей, летний душ, дачный туалет, уличный умывальник. Кстати, дрова для костра можно брать из-под дома. Такой вот декорированный фундамент.

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