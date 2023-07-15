В Украину внезапно прибыл президент Южной Кореи 2 15.07.2023, 10:46

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Визит не был объявлен заранее.

В Украину с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и его первая леди Ким Кен Хи.

Об этом сообщает Yonhap.

Согласно данным издания, которое ссылается на канцелярию лидера страны, во время визита в Украину Юн уже посетил Бучу и Ирпень в Киеве.

Ожидается, что в ближайшее время Юн также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит дальнейшую помощь, а также послевоенное восстановление Украины.

«Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой он ранее посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом», - пишет издание.

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